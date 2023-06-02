Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı

Kızılay, kurban vekalet bedellerini açıkladı. Kurban hisse bedelleri yurt içi için 5 bin 950 TL, yurt dışı için ise 2 bin 650 TL olarak belirlendi.

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Kızılay kurban vekaleti bedellerini açıkladı

“Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye” sloganıyla kurban kesim kampanyasını başlatan Kızılay, vekalet bedellerini açıkladı.

Türkiye dahil 23 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle hazırlayacağı kurban paylarının önemli bir bölümünü Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedelere et olarak dağıtacak.

KAVURMA KONSERVESİ YAPILACAK

Kurban paylarından aşevlerinde sıcak yemek de yapacak olan Kızılay, Kurban Bayramı'nın getirdiği manevi atmosferi ve sevinci yıl boyunca yaşatmak için Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle kavurma konservesi de yapacak.

KURBAN HİSSE BEDELİ

Et ve Süt Kurumu ile iş birliği yapan Kızılay, 2023 yılı kurban hissesi bedellerini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışı için 2 bin 650 TL olarak belirledi. Yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenler ise Türkiye için bir hisse karşılığı 295 Amerikan doları veya 275 euro, diğer ülkeler için de 130 dolar veya 120 euro bedel ödeyerek vekalet verebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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