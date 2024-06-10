Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 11 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli olmak üzere toplam 11 kişiyi istihdam edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 11 işçi alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu kapsamda daimi işçi statüsünde 7 kılavuz kaptan, 2 tahlisiyeci-şoför ve 2 büro personeli alınacak.

Başvurular, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu internet sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Türkiye İş Kurumunca, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav-mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

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Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA

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