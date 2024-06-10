Bakan Yerlikaya duyurdu... 20 ilde operasyon: Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 157 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-22” operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 157 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını, 56’sının tutuklandığını, 43’ünün hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 282 ekip ve 846 jandarma personelinin katılımıyla; Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde "Narkoçelik-22“ operasyonları düzenlendi."

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları şöyle: