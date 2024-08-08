Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 15 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu madde kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda metamfetamin, bonzai, esrar, kenevir gibi çok sayıda madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı.

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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 15 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli metamfetamin, bonzai, esrar, kenevir gibi maddeler ele geçirilirken 15 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaretinin ve Kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 263.64 gram metamfetamin, 38.23 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6.12 gram esrar, 0.18 gram kenevir, 76 adet sentetik ecza, 2 adet extacy, 2 adet payp, 1 adet tabanca, 32 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 33 bin 70 TL, 200 euro ve 105 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu madde paketleme materyalleri ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Kırklareli Uyuşturucu Operasyon
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