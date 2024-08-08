Nilüfer’de CHP'lilere 'Olağanüstü' Huzur Hakkı Huzursuz Etti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde tarımsal kalkınmayı desteklemek üzere CHP’li Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan NİLKOOP’ta huzur hakkı ödemesi kararı huzursuzluk yarattı.

30 Mayıs 2024 tarihinde olağan genel kurul toplantısını yapan NİLKOOP yönetimine CHP’li Süleyman Ayyılmaz ile birlikte CHP’li Nilüfer Belediye Meclisi üyeleri Akın Uludağ, Berna Hacer Bilici, Resul Tarman ve Mustafa Aslan seçildi. Ayyılmaz NİLKOOP başkanı olurken, Uludağ da başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Toplantıda biri hariç tüm gündem maddeleri 42 üyenin oy birliği ile kabul edildi. Ancak toplantının 13’üncü gündem maddesinde yönetim kurulu ve denetim kuruluna huzur hakkı ödenmesi önerildi. Öneriyle birlikte yönetim kurullu başkanına 60 bin, kurul üyelerine ise 30 bin lira ödenmesi istendi.

Toplantıya katılan üyelerden 16’sı kabul oyu verirken, 17 üye ise red oyu verdi. Yönetim kurulu üyelerinin NİLKOOP için yaptıklarını belgeledikleri harcamalarının ise kooperatif bütçesinden karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

MUHALİF ÜYELERE HABER VERİLMEDİ

Kooperatif yönetimi ise huzur hakkı ödenmesini sağlamak için 5 Ağustos’ta yeniden toplandı. Bir önceki toplantıda huzur hakkı ödemesine muhalif tavır alan bazı üyelerden habersiz yapılan toplantıda yönetim kuruluna huzur hakkı ödenmesi kabul edildi. Böylelikle yönetimi CHP’li isimlerden oluşan NİLKOOP başkanı 60 bin lira, yönetim kurulu üyeleri ise 30 bin lira huzur hakkı almaya başladı.

NİLKOOP’ta çalışan işçilerin ise asgari ücret aldığı, buna ek olarak yemek ve fazla mesai aldıkları öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem