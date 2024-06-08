Kırıkkale’de sağanak sonrası dereler taştı

Kırıkkale’de sağanak yağışın ardından dereden taşan sel suları ağıldaki küçükbaş hayvanlardan bir tanesini telef etti. Ekipler, selden kurtarılan 119 küçükbaş hayvanı hastalık riskine karşı tedbir amaçlı başka bir ağılda gözetim altında tutacak.

Kırıkkale’de sağanak sonrası dereler taştı

Kırıkkale’de akşam saatlerinden sonra başlayan kuvvetli sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Derelerin taşması sonucu birçok tarım arazisi de zarar gördü. Yukarı Mahmutlar köyünde hayvancılıkla uğraşan Bekir Karakoç’un ev ve ağılı sular altında kaldı. Karakoç’a ait kurbanlık hayvanlardan bir tanesi sele kapılarak telef oldu. Karakoç, diğer hayvanlarını ise sular altındaki ahırdan çıkararak güvenli bir alana taşıdı. Bekir Karakoç, "Ahırımız sular altında kaldı. Bir küçükbaş hayvanımızı maalesef kaybettik. Diğer hayvanları hızlı bir şekilde güvenli bir alana taşıdık" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İl Özel İdaresi ekipleri, vidanjör ve iş makinalarıyla ahırdaki suyu tahliye etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de sel sularından kurtarılan hayvanların sağlık kontrollerini yaptı. Hastalık riskine karşı tedbir amaçlı olarak 119 küçükbaş hayvan, başka bir ağılda gözetim altında tutulacak.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, selin verdiği zararları tespit etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu köye gelerek, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş’ten selin verdiği zararla ilgili bilgi aldı.

Yukarı Mahmutlar köyü muhtarı İbrahim Yurdakul, "Sel geldi, dere yatağı taştı. Mandıralara ve hayvanlara zarar verdi. Bütün ekipler burada. Az önce de Vali bey aradı, durum hakkında bilgi aldı. Hayvancılık yapan Bekir Karakoç’a ait burası. 120 tane küçükbaş hayvanı vardı, bir tanesi öldü. Veteriner de üç tanesine müdahale etti" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde Kırıkkale’de yağışların devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların, su baskınlarına karşı tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: İHA

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