Kimsenin haberi yok: 'Erdoğan, bürokratlara anayasa taslağı yazdırmış!'

Hukuçu Mehmet Gün, Yetkinreport.com'da kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bürokratlara herkesten habersiz bir anayasa taslağı yazdırdığını aktardı.

Son Güncelleme:
Kimsenin haberi yok: 'Erdoğan, bürokratlara anayasa taslağı yazdırmış!'

Türkiye'de ekonomi başta olmak üzere birçok sorun yaşanırken, iktidar partisinin yeni anayasa tartışmaları da gündemde yerini koruyor. Erdoğan'ın muhalefetin kapısını çalmayı düşündüğü yeni anayasa ile ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Yetkinreport.com'da bir yazı kaleme alan Hukukçu Mehmet Gün, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalefete ve millete sunacağı yeni anayasa taslağını bürokratlarına hazırlattığını 12 Eylül tarihinde açıkladığını belirterek, "2022 yılında yapılan çalıştaylara ilişkin haberleri yazılı, görsel ve elektronik medyada bir medya takip şirketine tarattırdım. Av. Mehmet Uçum’un başkan vekili olduğu Hukuk Politikaları Kurulu’nun 2022 yılında 24 Mart, 21 Nisan, 26 Mayıs, 23 Haziran, 6 Eylül, 8 Eylül, 4 Ekim, 24 Kasım ve 15 Aralık tarihlerinde yeni anayasa konulu dokuz çalıştay düzenlediğini, fakat çalıştayların kapalı olduğunu tespit ettim. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanlığı bürokratları çalıştaylar yapmışlar, gizlice müzakere etmişler ve bir yeni anayasa taslağı yazmışlar" diye yazdı.

Türkiye'nin hem kendisi, hem başka ülkeler için yeni ve sivil anayasa yapmaya yetecek insan kaynağı ve birikimi olduğunu kaydeden Gün, "Eğer gerçekten yeni ve sivil bir anayasa yapılmak isteniyorsa, romantik ve art niyet aranacak gerekçelerle değil, vakti ve zamanı gelince, şartları oluştuğunda sağlam bir metodolojiyle, tarafsız bir uzlaştırıcı önderliğinde, eşitler arası medeni müzakereler ve uzlaşma ile yapılmalıdır. Anayasa taslağı da bu yoldan yazılmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve bürokratlarının izlediği yoldan değil" ifadelerini kullandı.

Tamamını okumak için tıklayın

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Cevizi 1 gece boyunca suda bekletip suyunu için! O derdi önlediği ortaya çıktı... Cevizi 1 gece boyunca suda bekletip suyunu için! O derdi önlediği ortaya çıktı...
Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu... Şalgam suyuyla ilgili bilinmeyen gerçek! Faydaları arasında yer aldığı bilinmiyordu...
Yavuz Ağıralioğlu yeni parti için kolları sıvadı, canlı yayında açıkladı: 'Tayyip Bey'i çok iyi izliyorum' Yavuz Ağıralioğlu kolları sıvadı, canlı yayında açıkladı: 'Tayyip Bey'i çok iyi izliyorum'
Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülke genelinde yapılan Sis Operasyonu'nda yüzlerce gözaltı! Ülke genelinde Sis Operasyonu: Yüzlerce gözaltı!
ÇOK OKUNANLAR
Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi! Oğuzhan Koç barışmak için Seda Sayan’dan yardım istedi!
Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak! Şemsiyeleri hazırlayın: 30 ili sağanak vuracak, 5 ilde hayat duracak!
'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı! 'Helal şirketler' listesi güncellendi: 52 şirket katılım endeksinden çıkarıldı!
Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti Dünya şokta: BBC'nin ünlü belgeselcisi, evine kilitlediği onlarca köpeğe tecavüz etti
'Cesaret' onların diğer adı: En cesur 3 burç açıklandı! En cesur 3 burç açıklandı!