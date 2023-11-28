Kilis'te 14 kişi sobadan zehirlendi

Kilis'te sağanak yağmur kenti olumsuz etkiledi. Kentte sobalı evlerde 14 kişi karbonmonoksit zehirlenerek hastanelik oldu.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kış aylarının yaklaşması ile birlikte ülkemizde olduğu gibi İlimizde de karbonmonoksit zehirlenmeleri önemini korumaktadır. Karbonmonoksit gazı kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların iyi yanmaması neticesinde ortaya çıkan gazdır. Bu yakıtlarla ısınılan yerlerde baca sisteminin iyi çekmemesi, kapalı ortamlarda açık ocaklar, şofben kaçakları gibi durumlarda ve rüzgarlı ve fırtınalı havalarda karbonmonoksit gazının solunması ile oluşmaktadır.

Karbon Monoksit gazının solunum yapılırken fark edilmesi güçtür. Eğer odada yeterli havalandırma yoksa yanma sonucu oluşan karbon monoksit oda içerisinde birikir, oda içinde belli yoğunluğa ulaştığında zehirlenmeye hatta ölüme neden olabilir. Uyku esnasında kişi karbon monoksit zehirleme etkisini algılayamaz, bu yüzden ölüm nedenleri genellikle gece saatlerinde meydana gelir. Uyanık olunan gündüz saatlerinde zehirlenmeler fark edilebilir."

Kaynak: İHA