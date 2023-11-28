Kilis'te 14 kişi sobadan zehirlendi

Sağanak ve rüzgar yurdu etkisi altına aldı. Kilis'te de yağmur ve rüzgardan dolayı 14 kişi karbonmonoksitten zehirlendi.

Son Güncelleme:
Kilis'te 14 kişi sobadan zehirlendi

Kilis'te sağanak yağmur kenti olumsuz etkiledi. Kentte sobalı evlerde 14 kişi karbonmonoksit zehirlenerek hastanelik oldu.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kış aylarının yaklaşması ile birlikte ülkemizde olduğu gibi İlimizde de karbonmonoksit zehirlenmeleri önemini korumaktadır. Karbonmonoksit gazı kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların iyi yanmaması neticesinde ortaya çıkan gazdır. Bu yakıtlarla ısınılan yerlerde baca sisteminin iyi çekmemesi, kapalı ortamlarda açık ocaklar, şofben kaçakları gibi durumlarda ve rüzgarlı ve fırtınalı havalarda karbonmonoksit gazının solunması ile oluşmaktadır.

Karbon Monoksit gazının solunum yapılırken fark edilmesi güçtür. Eğer odada yeterli havalandırma yoksa yanma sonucu oluşan karbon monoksit oda içerisinde birikir, oda içinde belli yoğunluğa ulaştığında zehirlenmeye hatta ölüme neden olabilir. Uyku esnasında kişi karbon monoksit zehirleme etkisini algılayamaz, bu yüzden ölüm nedenleri genellikle gece saatlerinde meydana gelir. Uyanık olunan gündüz saatlerinde zehirlenmeler fark edilebilir."

Kaynak: İHA

Etiketler
Kilis
Son Güncelleme:
Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata Yanlış pişirmeyin faydasını yok etmeyin! Tavuk pişirirken yapılan hata
Çanakkale Boğazı'nda fırtına: Gemi trafiği kapatıldı Çanakkale Boğazı'nda fırtına: Gemi trafiği kapatıldı
TFF Başkanı Büyükekşi’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya ziyaret TFF Başkanı Büyükekşi’den İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya ziyaret
Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı
ÇOK OKUNANLAR
ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini: Dolar kurunun yönü neresi? ABD'li dev bankadan endişelendiren dolar/TL tahmini
Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...
Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu! Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!
Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı Fatih Terim'in Seçil Erzan'a yazdığı not ortaya çıktı
Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması: "Bambaşka biri oldu..." Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması