KHK'lı akademisyenler için mahkemeden göreve iade kararı

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Burcu Yılmaz Gündüz ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Deniz Morva için göreve iade kararı verdi.

Konuya ilişkin Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, "Barış Bildirisi imzacı üyelerimizden, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Deniz Morva ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Burcu Yılmaz Gündüz, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin kararıyla işe iade edildiler" denildi.

NE OLMUŞTU?

10 Ocak 2016’da “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle yaklaşık 900 ‘barış akademisyenine’ dava açılırken, 406 akademisyen işlerinden edildi. Anayasa Mahkemesi (AYM) Temmuz 2019’da bildiriye imza atan akademisyenlerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiş ve ceza davalarından beraat kararı çıkmıştı. Buna rağmen akademisyenler görevlerine geri dönemedi.

DAHA ÖNCE DEMİRKENT VE AKTAN'DA GÖREVE İADE EDİLDİ

Ocak ayından itibaren Marmara Üniversitesi’nden Özdemir Aktan ve Ankara Üniversitesi’nden Dr. Dinçer Demirkent’le birlikte 21. İdare Mahkemesi’nin göreve iade kararı verdiği KHK’lı akademisyen sayısı 9 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem