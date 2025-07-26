Keşif Yapıyor, Füze Atıyor, Hedefi Vuruyor! İşte Türkiye'nin İlk Silahlı Robot Köpeği

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Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlar her geçen gün daha dikkat çekici hale geliyor. Bu alandaki en son yeniliklerden biri, Roketsan tarafından geliştirilen ve IDEF 2025 Fuarı’nda tanıtılan Türkiye’nin ilk insansız robot köpeği KOZ oldu.

Hem uzaktan kontrol edilebilen hem de otonom şekilde görev yapabilen KOZ, tv100 ekranlarında tanıtıldı. Çzellikle askeri alanda kullanılmak üzere geliştirilen ve zorlu arazi koşullarında rahatça ilerleyebilen robot köpek, sadece bir keşif aracı değil, aynı zamanda saldırı kabiliyetine sahip bir silahlı sistem olarak dikkat çekiyor.

Üzerinde 4 güdümlü füze taşıyabilen KOZ, gerektiğinde nokta atışıyla hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. Ayrıca gözetleme, keşif, istihbarat toplama ve özel operasyon desteği gibi birçok görevde de aktif rol alacak şekilde tasarlandı.

ROKETSAN KOZ özellikleri:

4 güdümlü mühimmat taşıma

2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi

Otonom & uzaktan kumandalı modlar

Dengeli, zorlu arazi kabiliyeti

Taarruz, keşif ve özel görev desteği

Kaynak: tv100