Keşif Yapıyor, Füze Atıyor, Hedefi Vuruyor! İşte Türkiye'nin İlk Silahlı Robot Köpeği

Roketsan tarafından geliştirilen KOZ adlı insansız robot köpek, tv100 ekranlarında canlı yayında tanıtıldı. Türkiye'nin ilk insansız robot köpeği özellikle askeri görevlerde devrim yaratacak.

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Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlar her geçen gün daha dikkat çekici hale geliyor. Bu alandaki en son yeniliklerden biri, Roketsan tarafından geliştirilen ve IDEF 2025 Fuarı’nda tanıtılan Türkiye’nin ilk insansız robot köpeği KOZ oldu.

Hem uzaktan kontrol edilebilen hem de otonom şekilde görev yapabilen KOZ, tv100 ekranlarında tanıtıldı. Çzellikle askeri alanda kullanılmak üzere geliştirilen ve zorlu arazi koşullarında rahatça ilerleyebilen robot köpek, sadece bir keşif aracı değil, aynı zamanda saldırı kabiliyetine sahip bir silahlı sistem olarak dikkat çekiyor.

Üzerinde 4 güdümlü füze taşıyabilen KOZ, gerektiğinde nokta atışıyla hedefleri etkisiz hale getirebiliyor. Ayrıca gözetleme, keşif, istihbarat toplama ve özel operasyon desteği gibi birçok görevde de aktif rol alacak şekilde tasarlandı.

ROKETSAN KOZ özellikleri:

  • 4 güdümlü mühimmat taşıma
  • 2.5 saate kadar kesintisiz görev süresi
  • Otonom & uzaktan kumandalı modlar
  • Dengeli, zorlu arazi kabiliyeti
  • Taarruz, keşif ve özel görev desteği

Kaynak: tv100

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