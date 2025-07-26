Kınalıada Açıklarında Tekne Faciası: 7 Kişi Son Anda Kurtarıldı

Kınalıada açıklarında su alan özel tekne battı, içinde bulunan 7 kişi kurtarıldı. Ekipler tekneyi çıkarmak için çalışma başlattı.

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Kınalıada Açıklarında Tekne Faciası: 7 Kişi Son Anda Kurtarıldı
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Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine bölgeye hızla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botu sevk edildi.

7 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu teknede bulunan 7 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, kısmen batan teknenin denizden çıkarılması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Teknenin neden su aldığına ilişkin inceleme ise devam ediyor.

Kaynak: DHA

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