Avcılar'da 8 Katlı Binada Yangın Paniği

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Yangın, saat 17.30 sıralarında Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er Kürşat Keklik Sokak'ta 8 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, kış mevsimi gelmeden izolasyon çalışması yapılan binanın çatısında başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisi ile bütün çatıyı saran alevlere merdivenle dışarından ve bina içerisinden müdahale etti. Yangın, Avcılar'ın yanı sıra çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile kontrol altına alındı. Bina tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiyenin çalışmaları ile yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA