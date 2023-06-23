Kerem Kınık'ın ardından oğlu da Kızılay'dan istifa etmiş!

Kerem Kınık’ın Kızılay başkanlığından istifa etmek zorunda kalmasının ardından Genç Kızılay yöneticisi olan oğlu Muhammed Furkan Kınık’ın Kızılay’dan ayrıldığı anlaşıldı.

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Kerem Kınık'ın ardından oğlu da Kızılay'dan istifa etmiş!

Deprem felaketinde çadır satması ve yolsuzluk iddiaları ile gündemden düşmeyen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Muhammed Furkan Kınık'ın da istifa ettiği öğrenildi. 

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; bir süredir Kızılay’ın gençlik yapılanması olan Genç Kızılay’ın başkan yardımcılığı koltuğunda oturan Kınık, sosyal medya hesabında geçen ay görevden ayıldığı belirtti ve ismi de Genç Kızılay’ın internet sitesinden çıkarıldı.

KIZI DA YEŞİLAY DA ÇALIŞIYOR

Aynı zamanca Yeşilay’ın mütevelli heyeti üyesi de olan Kerem Kınık’ın bir diğer çocuğu Fatıma Zehra Kınık’ın da Yeşilay kadrosunda yer aldığı ortaya çıkmıştı. Fatıma Zehra Kınık, Yeşilay’da Haziran 2022’den bu yana ‘uzman yardımcısı’ olarak görev yapıyor.

Muhammed Furkan Kınık ve Fatıma Zehra Kınık’ın özgeçmişlerinde, yaklaşık 10 yıl faaliyette bulunduktan sonra 2020’de kapatılan Şehir Üniversitesi’nde eğitim aldıkları görülüyor. Muhammed Furkan Kınık endüstri mühendisliği, Fatıma Zehra Kınık ise psikoloji bölümünden mezun olmuş.

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