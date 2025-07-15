Kenevir Bitkisi Ekimi Yapılan Adrese Operasyon

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından İnönü İlçesi'nde kenevir bitkisi ekimi yapılan ikamete gerçekleşen operasyon sonucunda, çok miktarda narkotik madde ve 27 adet av tüfeği ele geçirildi.

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Kenevir Bitkisi Ekimi Yapılan Adrese Operasyon
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Eskişehir İnönü Kaymakamlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikametin bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi.

Alınan arama kararı sonucunda yapılan aramada; 30 kök kenevir bitkisi, 520 gram esrar maddesi, 15 gram metamfetamin, 27 adet av tüfeği fişeği ve 15 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda olayla ilgili adli işlemler başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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