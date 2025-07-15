100 Yıllık İki Düğmeli Ev Küle Döndü

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Yangın saat 11.30 sıralarında Akseki ilçesine 60 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anızda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

Dumanları fark edenler orman ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bu sırada mahalle sakinleri de alevlere müdahalede bulundu.

TAM 100 YILLIK

Yangın bir süre sonra ise iki düğmeli eve sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, 100 yıllık iki düğmeli ev küle döndü, bu evlere yakın noktadaki iki farklı evde de zarar meydana geldi.

Akseki Kaymakamı İbrahim Cem Deveci yaptığı açıklamada, yangında 4 evin zarar gördüğünü belirterek, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Şuan yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun, kendilerine gerekli desteği sağlayacağız" dedi.

Kaynak: AA