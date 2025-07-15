Antalya’da Korsan Denetimi! 20 Araca Ceza Yağdı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik yapılan denetimlerde 120 araç kontrol edilirken, 20 araca ceza yazıldı.

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Antalya’da Korsan Denetimi! 20 Araca Ceza Yağdı
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Gazipaşa’da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gazipaşa İlçe Trafik ve Jandarma Trafik ekiplerinin katılımıyla korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nın girişimleriyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı çıkışında yapılan denetimde 120 araç kontrol edilirken, yasa dışı yolcu taşıdığı tespit edilen 20 araca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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