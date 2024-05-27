Kendisine zarar verdiği için hastaneye sevk edilmişti: Bahar Candan yeniden cezaevine götürüldü

Cezaevinde kendisine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine götürüldü.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan Alisya Bahar Candan, 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kendisine zarar verdiği öne sürülen Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü.

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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