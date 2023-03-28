Kenan Doğulu'dan AKP'nin "Yaparım Bilirsin" paylaşımına tepki: Benden izin alınmadı, çok şaşkınım

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, AKP tarafından hazırlanan bir videoda "Yaparım Bilirsin" şarkısının izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğulu, şu ifadeleri kullandı:

“Yaparım Bilirsin” adlı şarkımın, içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım”