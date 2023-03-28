İBB’nin ilk deprem bilim kurulu raporu yayınlandı; Hükümete ortak çalışma çağrısı

İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM)‘Deprem Bilim Kurulu’ 15 Şubat’ta ilk kez toplanmıştı. Kurul, 25 Şubat’a kadar birçok toplantı düzenledi. Toplantılarda depremin lojistik, mühendislik, şehircilik ve mimari, toplumsal sağlık, ekonomik, yönetsel ve hukuki boyutu tartışıldı.

Toplantılara enerji, bilişim, ulaşım, deniz ulaşımı, yer bilimleri, inşaat, çevre, şehircilik, mimari, toplum, sağlık, ekonomi ve hukuk alanlarından sektör ve akademiden Övgün Ahmet Ercan, Celal Şengör, Naci Görür ve Okan Tüysüz gibi 200’ün üzerinde kişi ve İstanbul’un çeşitli belediyelerinin başkanları da katıldı.