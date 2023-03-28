Kadınları hedef alan imam Halil Konakçı'dan "zina" çıkışı: Dört şahidin dördü de kılıcın kınına girdiğini görecek

Kadınları hedef alarak “Kadın erkek eşitliği tamamen yalan. Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor” ve hilafet çağrısı ile tepkilerin odağında yer alan imam Halil Konakçı bu kez "Zina yapanları en az 4 kişi görmeli. Dört şahidin dördü de kılıcın kınına girdiğini görecek...” sözleriyle gündem oldu.

İmam Halil Konakçı kendi ismini taşıyan YouTube kanalında "Hz Ömer Zina Edenleri Yakalıyor! Halil Konakcı" başlıklı video yayınladı. Konakçı'nın Hz. Ömer'den örnek vererek İslam Hukuku'nda zinanın cezalandırılması ve şahitlik hakkında konuştuğu videodaki "Zina yapanları en az 4 kişi görmeli. Öyle sarılırken görmek öpüşürken görmek de yetmez. Dört şahidin dördü de kılıcın kınına girdiğini görecek...” sözleri tepki topladı.

Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı "Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikâhlayacağını" söylediği konuşmasıyla tepki çekmişti.

İmam Konakçı daha önce de "Dinde zorlama var. Nasıl var? Namaz kılmamanın hukukta cezası var. Şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var. Sopalama var. Demek ki dinde zorlama var" sözleri nedeniyle çokça eleştirilmişti.Daha önce kadınları hedef alan imam Halil Konakçı