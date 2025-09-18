Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray’ın Hacı Hasanlı Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yavru kediye işkence ederek ölümüne neden oldu. Aradan günler geçmesine rağmen şahsın hâlâ yakalanamaması kamuoyunda büyük tepki topladı.

Olay, 712. Sokak’ta Kemal Baba Türbesi önünde meydana geldi. Görüntülerde şahsın yavru kediyi defalarca havaya fırlattığı, yere çarpan hayvanı tekrar kucağına alıp aynı şekilde işkenceye devam ettiği görüldü. Vatandaşların uyarılarına rağmen eylemini sürdüren saldırgan, kediyi defalarca yere fırlatarak ölümüne sebep oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede infial yaratırken, çok sayıda hayvan sever şahsın bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Hayvan sever dernekler ve vatandaşlar 'cezasızlığın hayvanlara şiddeti artırdığını' vurgulayarak tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA-Haber Merkezi