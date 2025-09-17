Kahramanmaraş'ta Trafik Faciası, 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Trafik Faciası, 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde adeta facia yaşandı. Bir TIR’la otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

Göksun-Elbistan karayolunda Kötüre Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada, İsmail P. (49) idaresindeki TIR ile Göksun istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Abdullah Yılmaz (75) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde bulunan sürücü Abdullah Yılmaz, Osman Yılmaz (75) ve Ahmet Özsoy'ın (60) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla hastaneye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenazeler morga gönderildi.

