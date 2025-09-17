Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Geçit Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’de zehir tacirlerine geçit verilmedi. Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen operasyonda, 20 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve 45 lira nakit para ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Kocaeli Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Son Dakika! Galatasaray’dan Resmi Açıklama Geldi: Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku! Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku
Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altında Tunceli'deki Orman Yangını Kontrol Altında
Ünlü Oyuncu Ahu Yağtu'dan Korkutan Haber! Hastaneye Kaldırıldı Ahu Yağtu'dan Korkutan Haber!
Serdal Adalı Onayı Verdi: Sergen Yalçın Şimdiye Kadarki En Büyük Transferi Gerçekleştirdi Bugüne Kadarki En Büyük Transferini Yaptı
ÇOK OKUNANLAR
Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı! Kediye İşkence Kamerada... Saldırgan Henüz Yakalanmadı!
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme