Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Geçit Yok
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Kocaeli’de zehir tacirlerine geçit verilmedi. Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Gerçekleştirilen operasyonda, 20 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve 45 lira nakit para ele geçirildi.
Kaynak: AA
