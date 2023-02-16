Kedinin miyavlaması sayesinde kurtarılan Birce bebek ailesine kavuştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında gelen Hatay'dan üzücü haberlerin yanı sıra umutlu haberler de geliyor. Antakya ilçesinde depremde çöken bir apartmanın 5'inci katında yaşayan 3 çocuklu anne Nilay ile Baba Cengiz Fansa, 3 çocuğu ile birlikte enkazda kaldı. Anne 13, bir kızı ile baba ise 33 saat sonran enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Ancak çocuklarından Ali'nin cansız bedenine ulaşıldı. Bir çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü duyan aile 6 aylık bebekleri Birce'ye ulaşmaya çalıştı. Onun da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini düşünen aile, komşularının 9'uncu günde verdiği haberle mutluluk yaşadı. Komşular enkazda kedi sesi duyduklarını ardından binanın kenarındaki enkazı kaldırdıklarında beşikle düşen Birce bebeğe ulaşarak hastaneye kaldırılmasını sağlandığını aktardı. Aile, hemen yetkililere ulaşarak Adana'da tedavi altında olan bebeklerine ulaştı. Şuanda sağlık durumu iyiye giden bebeğine kavuşan anne yaşadıklarını İHA muhabirlerine anlattı.

Beşinci katta oturduklarını aktaran anne Nilay Fansa “Birce beşiğiyle beraber camdan düşmüş. Komşularım annelerini ararken taşların üzerinden geçerken bir kedinin miyavlamasını duyuyor, kedi de olsa candır diyorlar. Komşumuz orada imdat diye insan sesleri de var, ama kediyi de kurtaracağım diyor. Sonra tuğlaları kaldırırken bakıyor ki altında bir bebek. Onu çıkarıp ailesi nerededir bulamadık diyerek hemen orada bulunan birine teslim ediyor. Sonra kanaması olunca tehlikeli bir durum olabilir diyerekten hastaneye götürüyorlar” dedi.

Kendisinin 13 saat sonra enkazdan çıkarıldığına dikkat çeken anne Fansa, "3 kızım daha içeride diye düşünmüyorum. Hepsini teker teker bulmaya çalışıyoruz. Büyük kızımı çıkardık, eşimi çıkardık. Sonra ortanca kızımın Perşembe günü cansız bedenine ulaştık. Bebeğimizi arıyoruz, ama umutlarımız bitmişti. Çünkü daha çok küçük. Sesi de duyulmuyor. Artık onun tek parça bulurum en azından diye dua ederken, o sırada bir komşumuz kardeşimi görüyor ve 'Neden bekliyorsunuz hala' diyor. Kardeşim de 'Ablamın küçük kızını bekliyoruz' diyor. Bunun üzerime komşumuz 'Onun çıktığını gördüm ben' diyor ve fotoğraflarını gösteriyor. Biz öyle ondan sonra işte üniversite hastanesine teslim edildiğini, oradan da Adana'ya sevk edildiğini öğreniyoruz. Bizim için tarifsiz bir mutluluk. Ben geldiğimde kendimde değildi, beyin kanaması geçirdiği için çok ağır ilaçlar oluyor. İki dakika yanında durabildim önce. Şu an iyi. Allah'ım benim için diğer kızımdan sonra teselli verdi. Yardımcı olan doktorlarımız komşularımıza çok teşekkür ederim” diyerek duygularını ifade etti.

Kaynak: İHA