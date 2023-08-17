Kedileri çiftleştirmek için buluşan iki kadın anlaşamadı, devreye 'tanıdık polis' girdi

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre Büşra Seymen ile Kübra Arifoğlu isimli iki genç kadın kedilerini çiftleştirmek için tanıştılar. Ancak ikili arasında yavru kedilerin paylaşımı nedeniyle gerilim yaşandı. Büşra Seyman kedileri bırakmak için Arifoğlu’na ortak bir noktada buluşmayı teklif etti.

Kedileri yanına alan Seymen’in eşi belirlenen ortak konuma gitti. Bu sırada Seymen’in kapısı çalındı. Gelen Kübra Arifoğlu’ydu. Arifoğlu yanında eşini ve bir arkadaşını da alarak kapıya dayandı: “Senin adresini bulamayacağımı mı sandın. Ama tanıdığım polis vardı. Bak buldum” diyerek bağırmaya başladı. İkili arasındaki gerilim tırmanınca ise Arifoğlu, “Fatih gel polis kimliğini göster” dedi. O sırada telefonuna sarılan polis Fatih Altunkaya, “Bana tanıdık bir ekip gönder” diyerek meslektaşlarını aradı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanılan olayın ardından Büşra Seymen evinin adresini polislerin Kübra Arifoğlu’na verdiğini belirterek kapısına dayanan şahıslardan şikayetçi oldu.

SAVCI OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin resmen adım adım üz sürdü. Büşra Seymen’in kişisel bilgilerinin kim tarafından sorgulandığını araştırdı. Araştırma sonucunda Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden emekli olan polis memuru Murat Yılmaz tarafından sorgulandığı ortaya çıktı. Ancak Yılmaz emekli olmuştu. Böyle bir sorgulamayı kendisi yapmış olamazdı. İnceleme neticesinde sorgulamanın Yılmaz’ın sicil ve şifresi kullanan polis Onur Turgut tarafından sorgulamanın yapıldığı ortaya çıktı. Turgut’a sorgulama talimatını Ahmet Karakaya isimli polisin verdiği öğrenildi. Karakaya’da ise bunu talep eden Fatih Altunkaya olduğu öğrenildi.

8,5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık sorgulama yapan polisler hakkında Sultangazi Kaymakamlığı’ndan soruşturma izni istedi. İznin verilmesinin ardından ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Büşra Seymen’in bilgilerini ele geçiren 4 polis memuru hakkında “Görevinin verdiği yetkiye dayanarak kişisel verileri ele geçirme ve yayma” suçlarından 3 buçuk yıldan 8.5 yıla kadar hapisleri istendi.

Olayların odağındaki polis memuru Fatih Altunkaya Emniyet’te verdiği ilk ifadesinde, “Ben halen Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü’nde ekip memuru olarak görev yapmaktayım. Üzerime atılı suçlama hakkında yeteri kadar bilgi sahibi oldum. Olayın yaşandığı gün yani 1 Mart 2022 günü evde istirahat ediyordum. Kübra Arifoğlu ve eşi Engin Arifoğlu benim yaklaşık on yıldır arkadaşlarım olur. Kendileriyle sık sık görüşürüz.

Kübra internet üzerinden kedisini çiftleştirmek için Büşra Seymen isimli kadınla tanışmış ve çiftleşmeye dair aralarında protokol yapmışlardır. Bu olaydan önce yaklaşık üç ay görüşmüşler ve birbirlerinin ikamete gidip gelmişlerdir. Büşra Seymen isimli şahıs kedisi doğum yaptıktan sonra yavruları paylaşma konusunda anlaşmazlık çıkarmıştır. Sonrasında ise uzlaşma sağlanmıştır. Arkadaşım Kübra Arifoğlu’nu arayarak yavru kedileri evine yakın petshopa bıraktığını söylemiştir. Ancak olay günü petshopa gitmemize rağmen yavru kedinin orada olmadığını gördük” dedi.

"ADRESİ TALEP ETTİM"

“Kübra ve eşine polis merkeze gidip şikayetçi olun dedim” diyen Altunkaya, “Kübra herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Ben bu durumdan emin olmak ve adresi herhangi bir sıkıntı çıkmaması için polis Ahmet Karakaya’ya mesaj atmak suretiyle Büşra Sekmen isimli şahsın telefon numarasını verdim. İlgili şahsın adresini tarafıma talep ettim. Kübra’nın eşi ve ben bahse konu adreste aracı park ettik. Kadınların kendi aralarında çözüleceğini düşündüm. Ancak bir süre sonra bağrışma sesleri geldi. Tartışma sonrası biz aracımızla olay yerinden ayrıldık. Suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.