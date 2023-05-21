Kaza yaptıktan sonra yola uzandı, üzerinden otomobil geçti!
Kullandığı araç saman yüklü traktör ile çarpışan Mehmet Apaydın kaza sonrası yola uzandı. Apaydın'ın üzerinden otomobil geçince ağır yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde traktör römorkuna çarptıktan sonra yola uzanan otomobil sürücüsü, başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.
AA'nın haberine göre, Mehmet Apaydın'ın kullandığı otomobil, Dedeli Mahallesi Kolay Yolu mevkisinde Semih Coşkun yönetimindeki saman yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı.
Bu sırada aynı istikamette seyreden Volkan Ü. idaresindeki otomobil de kazanın ardından araçtan inerek yola uzanan Apaydın'ın üzerinden geçti.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Apaydın, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Apaydın'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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