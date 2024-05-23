Kaza tespit tutanağında yeni dönem: e-Devlet'te oluşturulabilecek
Trafik kazaları sonrası doldurulan kaza tespit tutanağı, artık e-Devlet üzerinden oluşturulabilecek.
Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı, artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek.
e-Devlet'te "Kaza Tutanağı oluşturma" özelliği geldi. Böylece meydana gelen kazalarda kaza tutanağı formu doldurmaya gerek kalmadan telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek.
Peki, e-Devlet Kaza Tutanağı nedir, nasıl doldurulur?
E-Devlet’in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet’e “Kaza Tutanağı” hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet’in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.
Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.
KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL DOLDURULUR?
-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın.
-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin.
-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin.
-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın.
-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin.
-Sigorta bilgilerini girin.
-Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak.