Kaza tespit tutanağında yeni dönem: e-Devlet'te oluşturulabilecek

Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı, artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek.

e-Devlet'te "Kaza Tutanağı oluşturma" özelliği geldi. Böylece meydana gelen kazalarda kaza tutanağı formu doldurmaya gerek kalmadan telefondan hızlı şekilde kaza tutanağı formu oluşturulabilecek.

Peki, e-Devlet Kaza Tutanağı nedir, nasıl doldurulur?

E-Devlet’in mobil uygulaması güncellendi ve e-Devlet’e “Kaza Tutanağı” hizmeti eklendi. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar e-Devlet’in iOS ve Android platformlarındaki mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilecek.

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL DOLDURULUR?

-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza Tutanağı" hizmetine tıklayın.

-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin.

-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin.

-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın.

-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin.

-Sigorta bilgilerini girin.

-Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak.