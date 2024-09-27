Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.D., Y.V., Y.D., Y.K., A.T., B.Ç., E.O. ve E.T. yakalanarak gözaltına alınırken 9 parça halinde toplam 49,22 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şahıslardan A.T., B.Ç., E.O., ve E.T.'ye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan, M.D., Y.V., Y.D. ve Y.K.'ye ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA