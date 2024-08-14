Kayıp Olarak Aranıyordu... Cansız Bedeni Boyabat Barajı'nda Bulundu

Çorum'da kamp yaparken kaybolan Fethi Ertürk'ün cansız bedeni Boyabat Barajı gölünde bulundu. Ertürk'ün cesedi otopsi için Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayıp Olarak Aranıyordu... Cansız Bedeni Boyabat Barajı'nda Bulundu

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Boyabat Barajı yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yaparken kaybolan Fethi Ertürk'ün (75) cansız bedeni, sabah saatlerinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince baraj gölünden çıkarıldı.

Yakınları tarafından teşhis edilen Ertürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD'a ait 3 kurtarma aracı, 3 kişilik dalış ekibi ve 5 arama kurtarma personeliyle birlikte AFAD gönüllüleri katılarak destek verdi.

Kaynak: İHA

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