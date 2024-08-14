Yol Çöktü, Kamyon İçine Girdi

Konya'da drenaj çalışmaları sırasında yolun çökmesi sonucu belediyenin kamyonu çukura düştü.

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Yol Çöktü, Kamyon İçine Girdi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından yapılan drenaj çalışmaları sırasında yolun çökmesiyle belediyeye ait kamyon çukura düşüp yan yattı.

Olay, Kileci Mahallesi Bayrak Sokak üzerindeki Akşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde yapılan çalışma sırasında meydana geldi. İş makineleri ile yapılan drenaj çalışması sırasında yaşanan olayda 42 D 5753 plakalı damperli kamyon, yolun göçmesi sonucu çukura düşerek yan yattı. Olayda kimse yaralanmazken, kamyonda hasar oluştu.

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