Kayıp Cüzdanın Sahibini Zabıta Ekipleri Buldu
Kocaeli'de cüzdanını düşüren vatandaşın yardımına zabıta ekipleri koştu. Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde bulunan cüzdan, sahibine ulaştırıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıtası, İzmit Cumhuriyet Bulvarı’nda rutin denetimlerini sürdürdüğü sırada bir cüzdan buldu.
Cüzdan içerisindeki kimlikten vatandaşın adres bilgisine erişen zabıta ekipleri, cüzdanı kısa sürede sahibine ulaştırdı. Cüzdanını bulmanın sevincini yaşayan vatandaş, duyarlılıkları için ekibe teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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