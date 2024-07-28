AKP'li Harun Mertoğlu'ndan Muhalefete: Kendilerinin İzni Olmadan Hayvanları Nasıl Kısırlaştırıyorsunuz?

Sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda başladı. Kürsüye çıkarak söz alan AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu 'kanlı yasa'yı savunarak, 'Tek çözüm kısırlaştırma' çağrısı yapan muhalefet ve yaşam hakkı savunucularını hedef aldı: Kendilerinin izni olmadan hayvanları kısırlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz? Üreme hayvanlar için bir hak değil mi?

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AKP'li Harun Mertoğlu'ndan Muhalefete: Kendilerinin İzni Olmadan Hayvanları Nasıl Kısırlaştırıyorsunuz?

Kamuoyunda 'katliam yasası', 'kanlı yasa' olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM'de başladı.

Görüşmelerde zaman zaman gerginlik tırmandı, AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu ise muhalefeti ve yaşam hakkı savunucularını 'kısırlaştırma' çağrıları üzerinden hedef aldı.

Kürsüye çıkarak söz alan Mertoğlu, 'katliam yasasını' savunarak şunları söyledi:

"Muhalefet partilerine mensup milletvekillerine sormak istiyorum. Tek çözüm kısırlaştırma diyorsunuz ya, kendilerinin izni olmadan hayvanları kısıtlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz? Bu hakkı size kim veriyor? Üreme hayvanlar için bir hal değil mi?"

'BU YASAYI YIRTIP ATIN'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mertoğlu'nun sözlerine tepki göstererek şu sözleri kaydetti:

"Bu Meclis'te hiç olmayan bir şeyi yaptınız ama siz bu insanları komisyonlara getirerek hayvanserverler o insanlar arasında bir çatışma yaratmak istediniz. Maşallah çok yaratıcı milletvekileriniz var, 'kısırlaştıralım' dediğimizde 'spiral takalım' diyor ya da 'köpekten izin alacak mısınız' diyor. Bu kadar hayvan hakları düşünecekseniz bu yasayı yırtıp atın."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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