Katliam yaptı: 70 yaşında seri cinayet işledi, 4 ölü!

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı 4 kişiye kurşun yağdırdı. Av tüfeğiyle vurulan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İşte kan donduran haberin detayları...

Yenicekale Köyü Hasanderesi mevkisinde H.T. (70) ile aralarında husumet bulunan şahıslar arasında tartışma çıktı.

4 KİŞİ ÖLDÜ

Kavgaya dönüşen olayda, H.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 4 erkek şahıs hayatını kaybetti.

H.T, olayın ardından Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, "10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur. Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." denildi. (AA-İHA)