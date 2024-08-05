Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu'da Tosya ilçesinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı.

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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçede D.Ö. isimli şahsın üst ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 100 adet extacy, 250 gram kannabinoid, skunk, kokain, metamfetamin, sentetik ecza hapı, sentetik kannabinoid yapımında kullanılan kannabinoid ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 800 TL para ele geçirildi.

Tosya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda da N.G. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslardan D.Ö. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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