Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktalarında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda bin 389 adet sentetik ecza hapı (uyuşturucu hap) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutukladı, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

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