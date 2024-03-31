Kaş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya Kaş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.2 olarak duyuruldu.

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