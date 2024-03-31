Kaş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Antalya Kaş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 13.38'de bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.2 olarak duyuruldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [267.87 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-03-31
Saat:13:38:06 TSİ
Enlem:34.10694 N
Boylam:28.02611 E
Derinlik:15 km
Detay:https://t.co/yspj11u8tE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi