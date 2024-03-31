CHP Meclis üyesi sandık başında hayatını kaybetti

Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan CHP Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

CHP Meclis üyesi sandık başında hayatını kaybetti

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bugün yapılan yerel seçimlerde Ereğli Turgut Reis Ortaokulu’nda bina sorumlusu olarak görev yapan Hüseyin Çakır, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredekilerin ve sandık görevlilerinin yardımıyla hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, burada CHP Zonguldak Milletvekili Doktor Eylem Ertuğrul’un tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Zonguldak il Başkanı Devrim Dural, Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır’ın seçim görevini yerine getirdiği esnada hayatını kaybettiğini teyit ederken, "Milletvekilimiz Eylem Ertuğrul tüm çabalarına rağmen, Ereğli Belediye Meclis Üyesi Adayımız Hüseyin Çakır yaşama tutunamadı. Çok üzgünüz" dedi.

CHP Meclis üyesi sandık başında hayatını kaybetti - Resim : 1

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