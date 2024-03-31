"Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı" raporu: Geçtiğimiz yıl en az 2 bin 107 çocuk yaşamını yitirdi

FİSA Çocuk Hakları Merkezi "Türkiye’de çocuğun yaşam hakkı" adlı raporuna göre geçen yıl 2 bin 107 çocuk engellenebilir nedenlerle hayatını kaybetti.

KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALLERİ

Kamu görevlilerinin ihmali sonucunda 11 çocuk sağlık hizmeti alırken, 6 çocuk eğitim hizmeti, 3 çocuk bakım hizmeti sırasında, 1 çocuk spor ve kültürel etkinlikler esnasında, 1 çocuk ise ulaşım hizmeti alırken hayatını kaybetti. Van’da meydana gelen olayda bir çocuk Zırhlı araç/kolluk görevlisi tarafından ezildi.

BirGün'den Öncü Durmuş'un aktardığına göre, raporda en dikkat çekici bölümlerden birisi Hayrat Vakfı’nın kursundaki çocukların ölümü oldu. AKP’li belediyelerin sık sık arsa ve bina tahsis ettiği Hayrat Vakfı’nın 8 Şubat 2023 günü verdiği bilgiye göre Maraş’ta "hafızlık medresesi" olarak kullandıkları binanın enkazında en az 18 çocuk hayatını kaybetti.

Devletin çocuk hakları konusundaki yükümlülüklerine de dikkat çekilen raporda “Çocuğun yaşam hakkı, temel bir insan hakkıdır ve her bir çocuk doğuştan bu hakka sahiptir. Yaşam hakkı çocukların her birinin fiziksel olarak yaşama hakkını garanti ederken, aynı zamanda sağlıklı, güvenli ve refah içinde yaşamasını, beslenmesini, barınmasını da içerir.” ifadelerine yer verdi.

Bu ihmaller içerisinde ise bireysel silahlanmanın artması, karşıt gruplar arasındaki çıkan çatışmalar, deprem başta olmak üzere afette meydana gelen ihmaller, iş cinayetleri ve şiddetin payı, gibi etmenler yer aldı.

Buna göre;

2023 yılında şiddete maruz bırakılan çocuklardan;

En az 7’si “toplumsal cinsiyet temelli şiddet,

En az 9’u akran şiddeti, en az 15’i ev içi şiddet,

En az 5’i çocuk cinayetleri nedeniyle yaşamını kaybetti.

İŞ CİNAYETLERİ

Raporda iş cinayetlerinde hayatını kaybeden çocuk sayısına da yer verildi. 2023 yılında gittikçe ağırlaşan ekonomik koşulların etkisiyle daha uzun saatlerde, çok daha kötü koşullarda ve kayıt dışı çalışan çocuklardan en az 45’i iş cinayetleri sebebiyle yaşamını kaybetti.

Bu çocukların 7’si iş yerinde gerçekleşen olaylar sonucu yaşamını kaybederken, 38 çocuk ise işçi olarak çalıştırıldıkları yerlerde gerçekleşen ihlaller sonucunda yaşamını kaybettiği vurgulandı.

Mesleki Eğitim Merkezi’ne (MESEM) devam eden en az 5 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Raporda en az 20 çocuk intihar sonucunda yaşamını kaybederken en az 15 çocuk da intihar olduğu düşünülen ancak soruşturması devam eden şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Bir başka dikkat çeken veri de depremde hayatını kaybeden çocuk sayısı oldu. 6 Şubat Maraş merkezli depremlerde Türkiye’de resmi rakamlara göre en az 50 bin 783 kişi yaşamını kaybetmişti. FİSA’nın hazırladığı rapora göre, üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede; kaç çocuğun etkilendiğine ve yaşamını kaybettiğine ilişkin sistematik ve ayrıştırılmış verinin devlet tarafından paylaşılmadığına dikkat çekildi.

Ancak resmi sayı olmamasına rağmen ulaşılan bilgilere göre en az 1682 çocuğun 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.