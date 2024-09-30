Kars'ta Kadın Cinayeti: Bir Çocuk Annesi 18 Yaşındaki Sıla, Katledildi

Kars'ta Delal M. isimli erkek, 7 aylık bebeğinin annesi Sıla M.'yi tabancayla vurarak katletti. Cinayetten sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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Kars'ta Kadın Cinayeti: Bir Çocuk Annesi 18 Yaşındaki Sıla, Katledildi

Olay, Kars'ın Susuz ilçesi Büyük Çatak köyünde meydana geldi. 30 yaşındaki Delal M. ile 18 yaşındaki eşi Sıla M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Delal M., eşine tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler Sıla M.'nin cesediyle karşılaştı. 7 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Sıla M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: DHA

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