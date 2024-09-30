Adıyaman'da “İtiraz Ediyorum” Etkinliği Çok Beğenildi

Besni’de, “İtiraz Ediyorum” adlı etkinlik büyük beğeni aldı

Adıyaman'da “İtiraz Ediyorum” Etkinliği Çok Beğenildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen Besni Eğitim Bayramı kapsamında, “Mandıra Filozofu” olarak tanınan ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, “İtiraz Ediyorum” adlı gösterisiyle Besnililerle buluştu.
Besni Millet Bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.


Etkinlikte ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, eğlenceli bir dille kapitalist sistemi eleştirdi. Evlilik, eğitim sistemi, çalışma hayatı ve reklamlara dair görüşlerini mizahi bir üslupla sunan Saçıntı, izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü.


Yaklaşık iki saat süren performansın ardından Saçıntı, gelecek eğitim bayramında yeniden gelme sözü verdi. Saçıntı’ya, kaymakamlık, belediye ve Besni Eğitim Vakfı tarafından teşekkür plaketi takdim etti.
Etkinlik sonrası birer konuşma yapan Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Reşit Alkan, özellikle deprem sonrası kamu hizmetleri ve yatırımlarının yanı sıra bu tür etkinliklerin de vatandaşların moraline katkı sağladığını belirtti. İkili, Besni halkı için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Bodrum'da Otluk Alanda Alevler Kontrole Alındı Bodrum'da Otluk Alanda Alevler Kontrole Alındı
Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo
Yüz Binlerce Vurgun Gündem Olmuştu: Akbank'tan Açıklama Akbank'tan Açıklama İddialara Açıklama!