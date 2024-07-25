Karpuz Satmasına İzin Verilmedi, Karpuzları Kaymakamlık Önünde Parçaladı

Sinop'ta karpuz satmasına izin verilmeyen vatandaş, karpuzları kaymakamlık önünde parçaladı. Polisin olaya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

Karpuz Satmasına İzin Verilmedi, Karpuzları Kaymakamlık Önünde Parçaladı

Sinop'un Erfelek ilçesinde kendisine karpuz satışı için izin verilmediği belirtilen vatandaş karpuzları parçalayarak kaymakamlık binası önüne döktü.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karpuz satışı yapmak için belediyeden izin almak isteyen vatandaş belediyenin kendisine yer göstermemesine sinirlenerek satmak için getirdiği karpuzları Erfelek Kaymakamlığı önünde parçalayarak yere döktü. Sinirli vatandaş olay yerinden uzaklaşırken yere dökülen karpuzlar Erfelek Belediyesine ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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