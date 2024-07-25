Bingöl'deki Saldırı Göz Göre Göre Gelmiş: 6 Gün Önce Cezevinden Çıkıp, 1 Gün Önce Hastaneden Kaçmış!

Bingöl’de 19 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu şahıs, dün etrafında bulunanlara bıçakla saldırmış ve saldırılarda şu ana kadar 4 vatandaş hayatını kaybetti, 5 vatandaşın ise tedavilerine hastanede devam ediliyordu.

Şüpheli ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Baba Mehmet Zazaoğlu şüpheli Emir Can Zazaoğlu hakkında 28 Kasım 2023’te psikolojik sorunlarının olduğunu, evdeki eşyalara, kendisine ve çevresindekilere zarar verdiğini, 12 yaşındaki kız kardeşinin de ağabeyinin bu durumundan korkarak kötü etkilendiğini belirterek Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutularak, tedavi edilmesi için başvurduğu ortaya çıktı.

Bu talebin ardından mahkeme değerlendirmelerde bulunması için Emir Can Zazaoğlu’nu, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti ancak, beklenen karar hastaneden çıkmadı. Hastanenin 4 Temmuz’da düzenlediği raporda, Emir Can Zazaoğlu ile ilgili, ‘Şahsın halihazır durumu ile yapılan psikiyatrik muayenesinde Türk Medeni Kanunu’nun 432’nci maddesi gereğince yatarak tedavisinin gerekli olmadığını bildirir sağlık kurulu raporu oy birliği ile verildi’ görüşü paylaşıldı.

Hastanenin raporunun hemen ertesi gününde görülen karar duruşmasında, mahkeme Emir Can Zazaoğlu’nun ‘tedavi amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasına yer olmadığı’ kararını verdi.

KATLİAMDAN 3 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Zazaoğlu'nun, geçen ay bir büfe işletmecisinden haraç istediği, sevk edildiği mahkemede savcıyı tehdit ettiği için bir ay cezaevinde kaldıktan sonra; dünkü katliamdan 3 gün önce serbest kaldığı iddia edildi.

Zazaoğlu’Nun ayrıca mahkemede Cumhuriyet Savcısına da tehditler savurduğu öne sürüldü.

VALİLİK ZAZAOĞLU’NUN HAPİSTEN YENİ ÇIKTIĞINI AÇIKLADI

Bingöl Valisi, Ahmet Hamdi Usta saldırgan Emir Can Zazaoğlu’na ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin madde bağımlısı olduğunu, tedaviden defalarca kaçtığını ve cezaevinden yeni çıktığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasında “Sevgili Bingöllüler, bugün neden olduğunu bilmediğimiz bir gerekçeyle madde bağımlısı, defalarca tedaviden, hastaneden kaçan ve yeni cezaevinden çıkan birisi eski hal civarında yoldan geçen vatandaşlarımıza rastgele bıçakla saldırıda bulunarak 9 vatandaşımızı yaralamıştır.

2 vatandaşımız maalesef vefat etmiş, 1 vatandaşımız Erzurum’a nakledilmiş, diğer 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bu elim ve nefret uyandıran olayda kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” denildi.

NE OLMUŞTU?

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkiinde Emir Can Zazaoğlu’nun etrafındakilere bıçakla 4 vatandaş yaşamını yitirmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Zazaoğlu’nun madde bağımlısı olduğu belirtilmişti.