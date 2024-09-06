Kardeşleri Ölüm Ayırdı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi. Feci kazada 3 kişi de yaralandı.

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Kardeşleri Ölüm Ayırdı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kardeş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

H.A. (20) idaresindeki 03 LH 379 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde, R.K. (38) yönetimindeki 42 AGJ 948 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 03 LH 379 plakalı otomobilde bulunan Ahmet Emre (27) ile kardeşi Onur Bozkurt (25) yaşamını yitirdi, sürücüler ve diğer araçtaki F.B. (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İki kardeşin cesetleri, yapılan incelemenin ardından ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Trafik kazası Afyon
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