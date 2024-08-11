Kardeşler Arasındaki Arazi Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı yukarı Ataklar kırsal mahallesinde akşam saatlerinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Yılmaz Deniz, kardeşi Mehmet Deniz tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Deniz'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Deniz'in yakalanması için çalışmalar jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA