Kardeşini danışman yapan rektörden bir skandal daha! Üniversite sayfasından kaldığı oteli eleştiren yazı paylaştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ağustos tarihinde yayınladığı genelge ile İstanbul Üniversitesi'ne rektör Mahmut Ak yerine atanan kayyım Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, ilk işi olarak kardeşini danışman olarak atamış ve tepkilerin odağı olmuştu.

Akademi camiasında "Kayyım rektör" olarak anılan isimlerden olan Zülfikar, yeni bir skandala daha imza attı.

Bülent Zülfikar, ailesi ile birlikte gittiği Konya'daki bir otelde yaşadığı durumu okulun resmi web sayfasından yayınlattı.

İÜ'nün internet sitesinin duyurular bölümünde yer alan açıklamada, Zülfikar ile ailesinin bir otelde rezervasyon yaptırdığı, saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra bekledikleri bilgisi paylaşıldı.

'KONYA DEDEMAN OTEL HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI' başlığı ile yayınlanan yazı kısa bir süre sonra silindi.

Silinen yazı şöyle:

"Geleneksel Dedeman Misafirperverliği' sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur. Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde 'geçici oda' verilebilmiştir. Bu durumu 'Konya’nın en yoğun günü' açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır. Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur. Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz..."

Kaynak: Gerçek Gündem