Van'da 16 kişi tutuklandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 11-17 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında farklı suçlardan toplamda 52 yıl hapis cezası bulunan 16'sı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör, 17 fişek, kurusıkı tabanca, çalıntı motosiklet, 951 torba kömür, 5 matkap ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA