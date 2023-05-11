Kardeşi kardeşe düşüren Yalı Partisi: ‘Erdoğan seni istemiyor’ deyip kapı önüne koydular

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu "Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi'" başlıklı yazısında Beykoz’da bulunan ve iş insanı Hasan Dağcı’ya ait yalıda bir toplantı yapıldığını, söz konusu toplantıya AKP’ye yakın iş dünyasından isimlerin katıldığını yazmış ve yazıya erişim engeli getirilmişti. Yazıda, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının önüne geçmek için bazı gazeteciler üzerinden yapılan itibarsızlaştırma çalışmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine bir başka planın devreye sokulmak istendiği belirtiliyordu.

Terkoğlu bugünkü yazısında Kazancı Ailesi’ndeki 14 yıllık bölünmeyi tanıyanlardan dinleyerek detaylarını paylaştı. “Kazancı Holding’in büyük hissedarı baba Ali Metin Kazancı. Çocukları Cemil ve Mehmet ise piyasada tanınan küçük hissedarlar.” diyen Terkoğlu, 2010 yılında, Cemil-Mehmet Kazancı ayrışmasının ekonomi haberlerine düştüğünü hatırlattı. “Mehmet Kazancı’nın kazada ölen oğlunun hastane odasında başlayan tartışma, halka arzda kopan ipler, gazetelerde yer buldu. Ama kimse, Türkiye’nin en zenginlerinden olan bu ailedeki kopuşu, pek anlamlandıramadı.” İfadelerini kullanan Terkoğlu, “Yalı Partisi” yazısından sonra ekonomi dünyasını tanıyan bir dostunun kendisine “şimdi anladın mı?” diye sorduğunu ve aile içi olduğu düşünülen meselenin yaşadığımız son dönemle ilgili olduğunu söyledi.

ERDOĞAN KULAK ÇEKTİ

Aileden dışlanan Mehmet Kazancı’nın kamuoyunda beşli çete olarak bilinen müteahhitler tarafından dışlandığını söyleyen Terkoğlu, bunun nedenini şöyle anlattı:

“Devletin hepimizin cebinden verdiği ihalelerde, iktidarın almasını uygun gördükleri varmış. Parmakla gösterilen bu gruplar, ihaleleri, kimi zaman gerçek değerinin altında alıyor, "aradaki farkı bölüşerek" iktidardaki bazılarına da kazandırıyormuş. Mehmet Kazancı ise, girdiği her enerji dağıtım ihalesini "ben alacağım" diyerek fiyat yükselttiği için, bu sermaye grubu tarafından sevilmiyormuş. Bir keresinde, Samsun Elektrik Dağıtım ihalesinde, açık artırmada, iktidara yakın şirkete para kaybettirdiği için, bizzat Erdoğan tarafından kulakları çekilmiş.”

“ERDOĞAN SENİ İSTEMİYOR”

Terkoğlu, hikayenin devamında yaşananları şöyle anlattı:

“Beşli çetenin meşhurlarından bir iş adam Mehmet Kazancı’ya, işadamları arasında bir ihale konsoriyumu kurarak bütün ihaleleri işadamları arasında paylaşmayı, ihalelerin bitiş fiyatını kontrol etmeyi önermiş. Gelgelelim "ihale mafyası" önerisi reddedilmiş.

Aile içindeki rekabetle büyüyen kavganın sonunda, "Erdoğan seni istemiyor" denilerek, Mehmet Kazancı kapının önüne konmuş. Şirketteki bütün yetkileri yönetim kurulu kararıyla alınmış. Öyle ki, karar kapıdaki bekçiye bile tebliğ edilmiş. Mehmet Kazancı, kendi holdinginin kapısından içeri giremez olmuş.”

İHALE ORTASINDA TEHDİT TELEFONU

Yaşananların bu kadarla kalmadığını söyleyen Terkoğlu, “Bir başka yaralı patron Mehmet Emin Karamehmet’le MMEKA şirketini kurarak enerji piyasasına giren Kazancı’nın hikayesi orada bitmemiş.” diyerek “Toros Elektrik ihalesinde herkesin ortasında inanılmaz bir olay yaşanmış.” İfadelerini kullandı. Terkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mehmet Kazancı ihalede fiyat yükseltirken, ortağı Karamehmet’ten ısrarlı bir telefon almış. "Tehdit ediliyorum ihaleden çekil" diyen Karamehmet’in sözleriyle grup önce ihaleden çekilmiş. Sonra ortaklık dağılmış. İşin ilginci, sonrasında yeniden dağıtılan ihaleler çok daha uygun fiyatla verilmiş.”