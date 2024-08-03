Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karaman'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karaman'da jandarmanın bir otomobile düzenlediği operasyonda metamfetamin ile eroin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, B.T., M.K., Y.T., K.Y ve M.Y. isimli şahısların Mersin'den Karaman'a satmak amacıyla uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, şahısların içinde bulunduğu otomobili şehir girişinde durdurdu. Araçta Flash isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile eroin el geçirildi.

Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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