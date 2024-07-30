Karaman'da Araçlar Birbirine Girdi! 2 Kişi Yaralı

Karaman’da Siyahser Mahallesi 899. Sokak üzerinde bulunan kavşakta trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.N. idaresindeki Fiat marka otomobil ile F.M.T. yönetimindeki Opel marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA