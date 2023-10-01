Karahantepe’de bulunan heykelin penisine sansür

Göbeklitepe ve Karahantepe’de yapılan keşiflerden biri olan penisini tutan insan heykelinin penisine Kültür Bakanlığı ile bazı yayın kuruluşları tarafından sansür uygulandı. Videoda heykelin penisinin yerinde olmadığı görüldü.

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Karahantepe’de bulunan heykelin penisine sansür

Şanlıurfa’da yer alan yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbeklitepe ve Karahantepe’de bulunan eşsiz heykeller Türkiye’nin gündeminde.

Arkeofili’de yer alan habere göre, Göbeklitepe’de renk pigmentleri olan gerçek boyutlu bir domuz heykeli ve Karahantepe’de 2,3 metre büyüklüğünde, büyük bir penisi olan insan heykeli bulundu.

Göbeklitepe’de keşfedilen yaban domuzu heykeli, ‘H’ şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde ortaya çıkarıldı.

Karahantepe’deki çalışmalarda ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle, oturur vaziyette betimlenen heykel, 2,3 metre yüksekliğinde. Heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu. Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin öne çıktığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşıldı. Ayrıca iki eliyle erekte haldeki penisini tutuyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI DA SANSÜRLEDİ

Ancak söz konusu heykellerin keşifleri, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ana akım medya tarafından sansürlenerek yayınlandı. Çeşitli kurumlar, Karahantepe’de bulunan ve elleriyle penisini tutan yaklaşık 12.000 ila 10.000 yıllık heykelin penis kısmını göstermedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise heykelin sadece üst bölgesini paylaştı.

Ana akım haber kanalları, alanda çektikleri videolarda heykelin alt bölgesini gösterirken, HaberTürk Tv’de heykelin belden aşağı kısmı, sunucu spikerin arkasında kalacak şekilde yayınlandı

Karahantepe’de bulunan heykelin penisine sansür - Resim : 1

TRT Haber’de yayınlanan bir videoda ise söz konusu heykelin penisinin hiç olmadığı görüldü. Ancak videoda penisin sansürlendiği mi yoksa yerinden mi çıkarıldığı bilinmiyor.

Karahantepe’de bulunan heykelin penisine sansür - Resim : 2

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